"بسبب المنشطات".. إيقاف لاعب الترجي قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إيقاف طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي، لمدة عام لثبوت تعاطيه المنشطات.

ويلعب الترجي التونسي أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تجاوز مولودية الجزائر في ربع نهائي البطولة.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه، اليوم الأربعاء: "أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة 12 شهرًا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي، 19 مايو 2021، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات".

وتابع: "ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA خلال مباراة بطولة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 مايو 2021".

ولعب طه ياسين الخنيسي خلال الموسم الحالي مع الترجي 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وأحرز هدفا وحيدا وصنع آخر، لكنه لم يشارك في لقاء العودة أمام مولودية الجزائر.