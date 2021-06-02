مصدر لمصراوي: موسيماني سيدفع بمتولي في ودية الأهلي.. ولن يتعجل بشأن نيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي، إن المدير الفني بيتسو موسيماني سيمنح المدافع محمود متولي فرصة الظهور في مباراة الشرق للتأمين الودية المقرر لها غداً باستاد مختار التتش.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن الجهاز الفني سيمنح محمود متولي فرصة الظهور في المباراة لأول مرة منذ عودته للتدريبات بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونوه المصدر ذاته إلى أن لاعب فريقه كريم نيدفيد يحتاج لوقت أطول ليتم الدفع به في المباريات، مشددًا على أن الجهاز الفني لن يتعجل عودته حتي لا تعود له الإصابة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم غد الخميس باستاد مختار التتش أمام فريق الشرق للتأمين ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.