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بنزيما يعود للظهور مع فرنسا أمام ويلز منذ 5 سنوات و237 يوماً

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد النجم كريم بنزيما، لاعب ، في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده فرنسا، في المباراة الودية أمام منتخب ويلز.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الويلزي، وديا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وظهر بنزيما في التشكيل الأساسي للمنتخب الفرنسي، لأول مرة بعد استدعائه للمشاركة مع فريق الديوك مرة أخرى.

ويتواجد بنزيما في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا، لأول مرة منذ 5 سنوات و237 يوماً، منذ آخر مباراة لعبها مع منتخب الديوك الفرنسية.

وتعتبر هذه المدة الكبيرة هي ثاني أكبر فترة بين خوض لاعب من فرنسا مباراتين، منذ روجر سكوتي الذي عاد للمشاركة مع فرنسا بعد 5 سنوات و341 يوماً في الفترة بين 1950 و1956.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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