"الرابع تواليًا".. الأهلي يهزم الزمالك ويواصل سيطرته على دوري الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

توّج الأهلي ببطولة الدوري للكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة المقاولون العرب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى النقطة 62، بينما الزمالك توقف رصيده عند النقطة 59 لينهي الدوري في المركز الثاني.

وبذلك توج الاهلي بلقب دوري الكرة الطائرة بأفضلية النقاط، بعد أن تساوي مع الزمالك في عدد الإنتصارات برصيد 20 مباراة لكلا منهما، لكن تفوق الفريق الاحمر في عدد النقاط منحه لقب المسابقة.

وتنص لائحة المسابقة بالإتحاد المصري للكرة الطائرة، أنه في حالة تساوي فريقين في عدد الإنتصارات يتم اللجوء إلى الفريق الأكثر حصدا للنقاط، ليتوج بلقب البطولة.

وكان الاهلي قد فاز بمباراة الدور الأول بنتيجة 3-0 في عدد الاشواط.

ملخص المباراة:

شهد الشوط الأول منافسة قوية بين الفريقين حيث اتسمت الندية والإثارة خلال أحداث هذا الشوط، وتقدم الأهلي عند الوقت المستقطع الاول بنتيجة 8-7، ثم عند الوقت المستقطع الثاني بنتيجة 16-14، وواصل الفريق الأحمر تفوقه ووسع الفارق إلى 5 نقاط، قبل أن يقلل الزمالك الفارق إلى نقطتين عند النتيجة 24-22، لكن الأهلي حسم الشوط بعد ذلك بنتيجة 25-22.

وكما كان الحال في الشوط الأول، استمرت الندية بين الفريقين في الشوط الثاني، ونجح الاهلي في التقدم بفارق 3 نقاط، لكن الزمالك نجح في العودة سريعا ليتعادل 7-7، واستمرت الندية بين الفريقين، وجاء الوقت المستقطع الثاني عند تقدم الفريق الاحمر بنتيجة 16-15، لكن بعد العودة منه تقدم الفريق الأبيض 17-16، قبل أن يتقدم مرة أخرى بفارق نقطتين عند النتيجة 20-18.

لكن لاعبو الاهلي تعادلوا من جديد 20-20، ثم تقدموا بفارق نقطتين قبل أن يدرك الزمالك التعادل عند النتيجة 22-22، واستمر التعادل عند النقطة 23-23، قبل أن يحسم أحمد صلاح لاعب الاهلي الشوط الثاني لصالحه فريقه، ليتقدم الاهلي في المباراة بنتيجة 2-0 في عدد الأشواط.

وفي الشوط الثالث استمر التعادل بين الفريقين عند النتيجة 3-3، قبل أن يتقدم الأهلي مع الوقت المستقطع الأول عند النتيجة 8-4، ثم واصل الفريق تفوقه ووسع الفارق مع الزمالك إلى 6 نقاط عند النقطة 12-6، واستمر تفوق الفريق عند النقطة 16-11، ووسع الفارق مرة أخرى إلى 7 نقاط، عند النتيجة 22-15، لكن لاعبي الفريق الأبيض نجحوا في تقليل الفارق إلى نقطتين عند النتيجة 24-22، قبل أن يحسم الأهلي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-22، ليفوز بالمباراة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، ويتوج بالبطولة.