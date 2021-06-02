رابطة الدوري الفرنسي توافق على خفض عدد أندية الليج آ!

وافقت رابطة أندية الدوري الفرنسي بعد سلسلة من المداولات والنقاشات بين الأعضاء، على قرار خفض عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى (الليج آ) من 20 فريقًا إلى 18 فقط.

ولُعب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لسنوات طويلة بـ 18 فريقًا، وكان موسم 2002/2001 الموسم الأخير الذي شهد مشاركة 18 فريقًا، حيث تقرر إضافة فريقين بدءًا من موسم 2003/2002 والذي كان قد شهد تتويج أولمبيك ليون بفارق نقطة واحدة عن موناكو.

وقالت مصادر صحفية إن رابطة الدوري الفرنسي ترغب بشدة في العودة إلى النظام القديم الذي يضم 18 فريقًا فقط، على أن يبدأ إعادته من موسم 2024/2023.

وأكدت أن هذه الخطوة اقترحتها العديد من أندية المسابقة بهدف تقليص ضغط المباريات على اللاعبين، وتقليل عدد الأندية الضعيفة في الدوري لإضافة المزيد من المتعة والإثارة.

وكان نادي ليل قد تُوج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2021/2020 بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان المُدجج بالنجوم، وهو اللقب الرابع في تاريخ الفريق، والأول له منذ عام 2010.