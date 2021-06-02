كابوي يطالب رئيس فياريال بالحفاظ على مفاتيح الإنجاز التاريخي

توجه لاعب الوسط الفرنسي إيتيان كابوي بطلب خاص إلى رئيس نادي فياريال “فيرناندو رويج” بالحفاظ على مفاتيح الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق على حساب مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وعدم بيعهم عند فتح الميركاتو الصيفي 2021.

وخص إيتيان كابوي الثنائي “باو توريس وجيرارد مورينو” أثناء حديثه أمام وسائل الإعلام والجمهور، حيث يُعدان أهم منتجات أكاديمية فياريال خلال الـ 20 سنة الماضية، جنبًا إلى جنب سانتي كازورلا وماريو جاسبر وصامويل تشوكويزي.

وقال إيتيان كابوي على متن الحافلة المكشوفة الخاصة باحتفالات فياريال بلقب الدوري الأوروبي 2021 “أطالب رئيس النادي والإدارة تقديم المكافآت اللازمة إلى باو توريس وجيرارد مورينو للاحتفاظ بهم من أجل تحقيق مشاركة قوية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

وقام المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول “لويس إنريكي” باستبعاد قائد ريال مدريد “سيرخيو راموس” من أجل استدعاء مدافع فياريال الشاب “باو توريس”، كما استدعى جيرارد مورينو لقيادة خط المقدمة في يورو 2020، بعدما سجل 23 هدفًا في الدوري الاسباني، ليتوج بجائزة زارا كأفضل هداف محلي في الليجا بموسم 2021/2020.