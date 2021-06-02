ولفرهامبتون يختار مدربه الجديد بعد رحيل نونو سانتو

وقع اختيار إدارة نادي ولفرهامبتون، الناشط في الدوري الانجليزي الممتاز، على خليفة المدرب البرتغالي “نونو سانتو” الذي رحل في أعقاب نهاية الموسم الماضي.

وسيكون المدرب البرتغالي “برنو لاج” خليفة نونو سانتو في تدريب ولفرهامبتون خلال الموسم المقبل بنسبة كبيرة، حيث لا يرتبط بأي فريق منذ الميركاتو الصيفي 2020.

ومن المرجح تولي مدرب بنفيكا السابق مسؤولية تدريب ولفرهامبتون قبل بداية شهر يوليو من أجل تجهيز الفريق للموسم الكروي الجديد 2022/2021.

وأوصى وكيل اللاعبين الشهير وأحد الشركاء في نادي ولفرهامبتون “خورخي مينديز” بتعيين برونو لاج في منصب المدير الفني لفريق الذئاب.

وأمام برونو لاج، صاحب الـ 45 عامًا، جلسة استماع للحصول على تصريح العمل اليوم الاربعاء، لكن لا يتوقع أن يكون ذلك عقبة نحو إتمام الصفقة.

وكان نونو سانتو قد غادر تدريب ولفرهامبتون بعدما فسخ عقده بالتراضي مع الإدارة، ليسدل الستار على 4 سنوات مثيرة للاهتمام شهدت وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والترشح إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ووصل فريق ولفرهامبتون إلى الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي عام 2020 وودع على يد إشبيلية الفائز في النهائي على انتر ميلان.

في سياق متصل، يُعد نونو سانتو المرشح الأوفر حظًا الآن لتولي تدريب إيفرتون بعدما فسخ كارلو أنشيلوتي عقده للعودة إلى ريال مدريد، كما ارتبط نونو بتدريب توتنهام هوتسبير الذي يبحث عن مدرب جديد منذ إقالة جوزيه مورينيو في الردهات الأخيرة من الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن برونو لاج عمل مديرًا فنيًا لفترة طويلة لفريق شباب بنفيكا من 2004 إلى 2012، ودرب الفريق الأول لمدة 18 شهرًا في الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2020، ومنذ ذلك الحين هو دون عمل.