برشلونة يتراجع عن إقالة رونالد كومان

تراجعت إدارة برشلونة عن خطوة إقالة المدرب الهولندي “رونالد كومان” وقررت منحه فرصة أخيرة لإنقاذ مسيرته مع الفريق في الموسم المقبل 2022/2021، بما أنه استطاع قيادة البرسا نحو تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا.

وحل برشلونة ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الاسباني نهاية موسم 2021/2020، خلف أتلتيكو مدريد البطل، وريال مدريد الوصيف، بسبب النتائج الهزيلة التي تعرض لها خلال الجولات الخمس الأخيرة خاصةً الخسارة أمام غرناطة على ملعب كامب نو.

وقالت مصادر صحيفة سبورت الكتالونية مساء اليوم الاربعاء “من المتوقع بقاء رونالد كومان في برشلونة لموسم آخر على أقل تقدير بسبب عدم وجود خيارات مناسبة في سوق انتقالات المدربين”.

وأضاف المصدر نفسه “برشلونة سيعلن بشكل رسمي استمرار رونالد كومان في منصبه كمدير فني للفريق، ومن المفترض إعلان هذا الخبر مع حلول نهاية الأسبوع يومي السبت أو الأحد”.

وحل رونالد كومان محل المدرب الاسباني المقال “كيكي سيتيين” بعد الخسارة المدوية للبرسا أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وتعرض برشلونة للخسارة 7 مرات في الدوري الاسباني تحت قيادة المدير الفني السابق لمنتخب هولندا وأسطورة النادي مطلع التسعينيات “رونالد كومان”، مكتفيًا بتحقيق 24 انتصارًا وسبع تعادلات في الليجا.

وأخفق البرسا في تجاوز الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عندما خسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.