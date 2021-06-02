الامارات | الأهلي المصري يحدد موعد السفر إلى تونس لمواجهة الترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحدد موعد السفر إلى تونس لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن الأهلي سيغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 من يونيو الجاري، وفقا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف أن الأهلي سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز 2 / صفر على نهضة بركان المغربي يوم الجمعة الماضي.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد تسعة ألقاب، لمواصلة الدفاع عن لقبه الذي حقق في العام الماضي، حيث ستكون مواجهته مع الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في المسابقة، بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

ويلتقي الفريقان ذهابا بتونس في 19 يونيو القادم، على أن تجرى مباراة الإياب بالقاهرة في 26 من الشهر ذاته.

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