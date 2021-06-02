شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يُهنئ نادي بنها لصعوده لدوري الدرجة الثانية «الممتاز ب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، التهنئة لأعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي بنها الرياضي وذلك لصعود فريق كرة القدم لدورى الدرجة الثانية «الممتاز ب» بعد تصدره للمجموعة وحصوله على المركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وأكد «الهجان»، خلال اللقاء، دعمه الكامل لنادي بنها خلال المرحلة المقبلة كونه نادي العاصمة وتذليل كافة العقبات وتوفير المتطلبات اللازمة للتمثيل المشرف للمحافظة على كافة الأصعدة والمجالات الرياضية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي.

وكان في استقبال سيادته الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومجلس إدارة النادي بالكامل برئاسة أحمد برهومة، رئيس مجلس الإدارة، بحضور وليد الفرماوي وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والمهندس هاني فتحي نائب رئيس المجلس، وكابتن إبراهيم الخولي، وصلاح المهدي، والمهندسة إيمان المرسي، ورضوى الشافعي، وسعيد البنهاوي مدير عام النادي، وعدد من رموز وأعضاء النادي.

محافظ القليوبية يهنئ نادي بنها الرياضي لصعوده لدوري الدرجة الثانية ( الممتاز ب )