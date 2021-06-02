شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشارك لاعبي الأهلي في تقسيمة قوية.. ويحدد موعد السفر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية، على هامش المران الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء 2-6-2021 على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع، في بداية الاستعداد لخوض الأهلي مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهد مران الأهلي مشاركة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لاعبًا ضمن فقرات التقسيمة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراتي الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن.

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ إن الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقًا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.