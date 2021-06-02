الاتحاد يجدد لهوساوي وكريم ويسرح حمد

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كما تقرر تجديد التعاقد مع لاعب المحور المغربي كريم الأحمدي لمدة موسم.
وتبحث إدارة النادي مع وكيل اللاعب الكسندر بريجوفيتش عن حلول مرضية للطرفين من أجل فسخ العقد بالتراضي بسبب عدم الجدوى الفنية من اللاعب إلى جانب القيمة العالية لعقده والتي تكلف خزينة النادي قرابة مليونين ونصف المليون شهريا.
من جهة أخرى، وضع المدير التنفيذي لنادي الاتحاد وعضو مجلس الإدارة عبدالوهاب عابد خطة عاجلة لتجنيب الإدارة أي خصم بسبب الديون إلى جانب حل المشاكل المالية وتذليل كافة العقبات من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية ليتمكن النادي من قيد محترفين محليين وأجانب جدد.
وقد أقر مجلس الإدارة الخطة التي وضعها عابد، خاصة وأنها ستساعد الاتحاد في استخراج الرخصة الآسيوية وتمكنه من التخلص من المحترفين الأجانب والمحليين أصحاب الإمكانات الفنية المحدودة، ودعمه بعناصر مميزة خاصة وأن الفريق ينتظره استحقاق مهم وحاسم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال إلى جانب عودته مجددا لدوري أبطال آسيا حال تخطيه مباراة الملحق.
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