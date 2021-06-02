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السيتي يستعد لتعويض أجويرو

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي مانشستر سيتي بطل الممتاز عزمه على توجيه رسالة قوية في فترة الانتقالات الصيفية، وإيجاد البديل المناسب للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

ويتطلع سيتي للإنفاق ببذخ لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع إيجاد القائد المناسب في خط الهجوم عقب انتقال اجويرو إلى الإسباني في صفقة انتقال حر.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سيتي في ضم هداف توتنهام هاري كين، بجانب هداف بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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