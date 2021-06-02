السيتي يستعد لتعويض أجويرو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عزمه على توجيه رسالة قوية في فترة الانتقالات الصيفية، وإيجاد البديل المناسب للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو. ويتطلع سيتي للإنفاق ببذخ لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع إيجاد القائد المناسب في خط الهجوم عقب انتقال اجويرو إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر. وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سيتي في ضم هداف توتنهام هاري كين، بجانب هداف بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند.

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