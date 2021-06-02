برشلونة يكمل شراء إيميرسون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب البرازيلي إيميرسون بعد تألقه على مدار عامين بريال بيتيس.

ودخل إيميرسون في صفقة ثلاثية الأطراف في يناير 2019 حيث دفع بيتيس نصف قيمة الصفقة وتحمل برشلونة النصف الآخر من الصفقة التي بلغت 12 مليون يورو من صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وفي ذلك الحين كان من المفترض أن يقضي الظهير الأيمن عامين ونصف العام في بيتيس من أجل إكسابه خبرات اللعب بالدوري الإسباني.

ونص الاتفاق على تعويض برشلونة فريق بيتيس عن الستة ملايين يورو التي دفعها بجانب دفع مبلغ إضافي يتلاءم مع قيمة اللاعب السوقية في ذلك الوقت، مع حصول بيتيس على نسبة من عائد البيع المحتمل للاعب في المستقبل.

وتردد أن برشلونة سيدفع 9 ملايين يورو لبيتيس للحصول على خدمات اللاعب.