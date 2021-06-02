الرياض ترسم ملامح المتأهلين للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مدينة الرياض بدءا من اليوم وحتى 15 يونيو الحالي، المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتضم المجموعة الرابعة 5 منتخبات، هي السعودية، أوزبكستان، سنغافورة، اليمن، فلسطين، وخاض كل منتخب 5 مباريات حتى الآن عدا المنتخب الفلسطيني الذي خاض 6 مباريات وتبقت له مباراتان.

وتقام المباريات التي تنطلق اليوم بمواجهة فلسطين وسنغافورة، على ملعبي الملك فهد الدولي ومرسول بارك.

الأخضر يتصدر

يتصدر المنتخب السعودي منتخبات المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحل المنتخب الأوزبكي وصيفا برصيد 9 نقاط، في حين يأتي منتخب سنغافورة ثالثا برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

ويتأهل إلى الدور النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وتتبقى للأخضر 3 مباريات يستهلها بمواجهة اليمن السبت المقبل، ثم لقاء سنغافورة الجمعة 11 يونيو، ليختتم مبارياته بمواجهة أوزبكستان يوم 15 من الشهر نفسه، علما بأن المباريات الثلاث ستقام على ملعب مرسول بارك.

فلسطين وسنغافورة

يطمح منتخب فلسطين في استعادة التوازن عندما يلتقي بسنغافورة اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويدخل منتخب فلسطين المواجهة بحثا عن تحقيق فوز يضمن له البقاء في المنافسة، وعلى أقل تقدير المنافسة لبلوغ تصفيات كأس آسيا.

ويبرز في صفوف فلسطين، المهاجم عدي دباغ، الذي توج أخيرا بلقب الدوري الكويتي مع نادي العربي، وحصل على جائزة الهداف. كما يعتمد الفريق على عدد من المحترفين في الخارج ولاعبي مركز بلاطة ومركز الأمعري الذين شاركوا مؤخرا في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.

من جهته فإن المنتخب السنغافوري بقيادة المدرب الياباني تاتسوما يوشيدا يأمل بتحقيق فوز يضمن له الصعود موقتا للمركز الثاني أمام أوزبكستان قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين يوم الاثنين.

وكان المنتخب الفلسطيني فاز على أوزبكستان 2-0 وخسر أمام سنغافورة 1-2 ثم تعادل مع السعودية 0-0 وخسر أمام اليمن 0-1 وأمام أوزبكستان 0-2 وأمام السعودية 0-5.

في المقابل تعادل منتخب سنغافورة مع اليمن 2-2 ثم فاز على فلسطين 2-1 وخسر أمام السعودية 0-3 وأمام أوزبكستان 1-3 ثم فاز على اليمن 2-1.