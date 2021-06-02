10 ملايين دولار جوائز خيرية لمبادرة «لاعبون بلا حدود»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية المبادرة الخيرية العالمية «لاعبون بلا حدود» للعام الثاني على التوالي، في الفترة من 7 يونيو إلى 8 أغسطس 2021 المقبل، بمجموع جوائز 10 ملايين دولار يعود ريعها لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون مع شركة ESL.

وتأتي نسخة هذا العام من الحدث الخيري الأكبر في مجال الرياضات الالكترونية على مستوى العالم تحت شعار «عالم واحد: جسد واحد»، بهدف مساعدة الدول المحتاجة للقاح كوفيد 19، من خلال التبرع بمجموع الجوائز لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي بدوره سيقدمها للجهات العالمية التي تساهم في تقديم اللقاح لتلك الدول.

وتمتد مبادرة لاعبون بلا حدود إلى 9 أسابيع، وسيتنافس على مجموع جوائزها الخيرية، نخبة الفرق واللاعبين المحترفين العالميين في عدد من الألعاب في منافسات النخبة مثل: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Fortnite, PUBG MOBILE and CS:GO.

وسيفتح باب التسجيل لمحبي الألعاب الالكترونية للمشاركة في منافسات البطولات المجتمعية وألعاب عالمية شهيرة، مثل Overwatch, Tekken 7, NBA2K, Call of Duty and Rocket League.

وستعرض جميع تلك المنافسات في بث مباشر «افتراضيا» بسبع لغات لمنح العالم تجربة نوعية في عالم الرياضة والترفيه، والوصول لأعلى رقم ممكن من التبرعات.

وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر، سعادته بإقامة هذا الحدث العالمي الخيري للمرة الثانية على التوالي في المملكة، بعد النجاح المميز للنسخة الأولى، وقال «نؤمن تماما بالقوة التي تمتلكها الرياضة الالكترونية، وشاهدنا في العام الماضي ما يمكن إنجازه حين يتحد مجتمع الرياضة الالكترونية لتحقيق هدف أسمى، مثل مساعدة الجهات الخيرية في التصدي لجائحة فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من وجود اللقاحات إلا أن هناك عددا من الدول التي لا تستطيع الحصول عليه، شعارنا هذا العام هو عالم واحد: جسد واحد، ونسعى للاستمرار في دعم مسيرة مكافحة هذا الوباء من خلال توفير أفضل تجربة رياضية ترفيهية تشمل نخبة الأسماء والفرق والألعاب العالمية».

وتضم قائمة الأسماء المشاركة في منافسات النخبة مجموعة من أفضل الأسماء العالمية في الرياضة الالكترونية، ومنهم البطل العالمي السعودي مساعد الدوسري.

النسخة الأولى

