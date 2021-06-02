شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة بعد تعافيه من جزع الكاحل: الحب من عند الله أكبر نعمة وفضل لا يمكن وصفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الاهلي، عن تقديره وحبه لجميع محبيه الذين اطمئنوا عليه خلال إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، ووجه قفشة رسالة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلا: "الصبر والتعب والاجتهاد شروط النجاح والتوفيق، الحب من عند الله أكبر نعمة وفضل لا يمكن أبدا وصفها، شكرا جدا علي كل الرسائل الجميلة نلتقي قريبا علي خير أقوي وافضل بفضل الله ودعائكم".



قفشة على انستجرام

وبدأ، اليوم الأربعاء، محمد مجدى قفشة صانع العاب النادى الأهلى جلسات خفيفة فى الجيم طبقاً لتعليمات الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب المارد الأحمر للتعافى من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للكاحل، وأدى قفشة جلسة علاج طبيعي أمس على هامش مران الفريق الذي أقيم عصراً على ‏ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

واستعان قفشة بعكازين خلال وجوده أمس في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها ‏خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي. ‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد ‏مجدى قفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن ‏التدريبات لمدة أسبوعين

ويمتد عقد قفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلي إلى 2024، حيث يخوض قفشة موسمه الثاني مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك قفشة حتى الآن في 76 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة في آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين ، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دوري الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.