شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق بديلا لأمير عزمي مجاهد في البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي عن انضمام أمير عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، للجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي، بقيادة خالد جلال المدير الفني.

وشارك أمير عبدالعزيز، في مران الفريق اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبي في مسابقة الدوري.

وجاء اختيار البنك الأهلي لأمير عبدالعزيز، ليكون بديلا لأمير عزمي مجاهد، الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة فريق إنبي، المقرر لها 16 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.