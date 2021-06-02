شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى بالممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة إلينا بانوڤا الممثل الجديد المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في مصر ووكالاتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

رحب وزير الشباب والرياضة بالممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة بمصر.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع حزم من الأنشطة والفعاليات والبرامج بغرض تمكين النشء والشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية بوجه عام وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 والتى تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

مشيرا أن الوزارة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية من خلال عدد من الادارات المتخصصة في مجالات العمل الشبابي لتنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، فضلا عن الاستغلال الأمثل للثروة الإنشائية الشبابية والرياضية التي تتمتع بها الدولة المصرية وفى مقدمتها مراكز الشباب والتى تربو عن الأربعة آلاف وثلاثمائة مركز شباب منتشرة بمختلف قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية، والتي تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تنموية شاملة تستهدف جذب كل شباب مصر والذين يصل عددهم إلى ٦٧ ٪؜ من اجمالي التعداد في مصر.

كما تحدث الدكتور أشرف صبحي عن أندية الفتاة وأندية السكان بمراكز الشباب ودورها، بالإضافة إلى التطرق لاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء والتي يتم إعدادها من خلال الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى تجربة برلماني الطلائع والشباب بالإضافة إلى نماذج المحاكاة للبرلمان بشقيه النواب والشيوخ والتي تم تنفيذها بنجاح الكترونياً في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أنه تم تكثيف وابتكار العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج الإلكترونية في ظل جائحة كورونا والتى لاقت قبولا واسعا بين أوساط النشء والشباب وشارك فيها خلال العام الماضي أكثر من 19 مليون من النشء والشباب والفتيات.

ومن جانبها، أشادت ممثل الأمم المتحدة بوزارة الشباب والرياضة وبرامجها، مؤكدة على ضرورة استمرار التعاون مع الوزارة في مختلف المجالات، مبينة أن التعاون مع الوزارة تعاون مستدام باعتبارها شريك استراتيجي هام.

كما أشادت الممثل المقيم للأمم المتحدة باستراتيجية تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، موضحة أن هذه الاستراتيجية ستحقق خدمة ثرية للمجتمع.

كما أشادت ممثل الأمم المتحدة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبينة أن هذه المبادرة ستعمل على تنمية مصر والتي ستحول خارطة مصر كلياً، والتي تتماشى مع أهداف الأممية للتنمية المستدامة.