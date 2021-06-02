شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يجهز عمرو جمال لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة محمد الأسيوطي، لتجهيز عمرو جمال، مهاجم الفريق لمباراة الإنتاج الحربي، في مسابقة الدوري.

ويأمل الجهاز الطبي لطلائع الجيش، لاستغلال فترة توقف الدوري الحالية، في تجهيز عمرو جمال، لمواجهة الإنتاج الحربي، في ظل تأثره بالإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك، التي أقيمت منذ أسبوعين وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي، 15 يونيو الجاري، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم عمرو جمال، مستوى مميز مع طلائع الجيش هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 10 أهداف وصنع 4 غيرها في 24 مباراة لعبها مع الفريق.