شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة قفشة بعد أشعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء 2-6-2021 أشعة جديدة على الكاحل للاطمئنان على حالته قبل استكمال برنامجه العلاجي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الأشعة أثبتت وجود تحسن تدريجي في حالة محمد مجدي قفشة واستجابته للعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب مطمئنة وفقًا لنتيجة الأشعة التي أجراها.

ويستأنف قفشة اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته، اليوم، استعدادًا لمباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

وخلال مران الأهلي خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال كابيللو رانجوجا، قبل أن يشاركوا في تقسيمة قوية بالكرة، شهدت مشاركة بيتسو موسيماني لاعبا ضمن التقسيمة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

الأهلي يهزم الزمالك «3-0» ويتوج بلقب دوري الكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي