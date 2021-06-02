شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك «3-0» ويتوج بلقب دوري الكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاربعاء 2-6-2021، على صالة المقاولون العرب في ختام منافسات بطولة الدوري العام المصري.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب تمامًا وتقدم في جميع الأشواط التي انتهت بنتيجة 25-22، و25-23، و25-22.

أقيم اللقاء بحضور بعض أعضاء مجلسي إدارة الناديين وأسر لاعبي الأهلي والزمالك.

بهذا الفوز توج الأهلي بلقب بطولة الدوري العام لهذا الموسم 2021، للمرة الرابعة على التوالي والـ 33 في تاريخه.