شكرا لقرائتكم خبر عن بيانيتش يرغب فى العودة إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب البوسنى ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسبانى، في العودة لصفوف يوفنتوس الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة في الصيف الماضى، ضمن صفقة تبادلية انتقل على إثرها البرازيلى آرثر ميلو إلى يوفنتوس.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية، أن بيانيتش لم يجد نفسه في برشلونة، ويرغب في العودة للعب مع يوفنتوس، خاصة بعد عودة أليجرى لقيادة الفريق.

وأضافت الصحيفة أنه منذ عودة أليجرى إلى يوفنتوس، ارتبط اسم بيانيتش بالعودة هو الآخر، حيث يثق المدرب الإيطالى في إمكاناته بشكل كبير، مضيفة أن فيديريكو تشيروبينى، المدير الرياضى الجديد للسيدة العجوز، سيحاول إعادة بيانيتش من جديد لصفوف البيانكونيرى.

وعانى بيانيتش من موسم صعب في برشلونة، تحت قيادة رونالد كومان، الذي أشركه في 19 مباراة فقط، 6 منها كأساسى.