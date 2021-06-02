شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يسعى لشراء مدافع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي طلائع الجيش، لشراء أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم والمعار من النادي الأهلي، بشكل نهائي من القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة أحمد علاء، مع نادي طلائع الجيش، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولو نادي طلائع الجيش، يسعون لشراء أحمد علاء، بشكل نهائي من النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناء على طلب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق.

وطلب بسيوني، من إدارة طلائع الجيش، ضرورة شراء أحمد علاء، من النادي الأهلي، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق، منذ تماثله للشفاء من الإصابة في الرباط الصليبي للركبة، فضلا عن النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الدفاع.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا لعب مع طلائع الجيش هذا الموسم 18 مباراة في مسابقة الدوري، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.