شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتواصل مع دوناروما لإقناعه بالانضمام لـ«روما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى روما الإيطالى، مع جيانلويجى دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان الإيطالى السابق، من أجل إقناعه بالانضمام لفريق الذئاب، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، في صفقة انتقال حر.

ورحل دوناروما عن ميلان، بعد مفاوضات معقدة انتهت إلى طريق مسدود، ليصبح اللاعب حرا، ويمكنه الانضمام لأى نادٍ مجانا في الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، الإيطالية، أن البرتغالى جوزيه مورينيو تواصل مع دوناروما، لمحاولة ضمه لصفوف روما، في صفقة انتقال لاعب حر.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يتصدر سباق التعاقد مع دوناروما حتى الآن، خاصة بعد قرار جيانلويجى بوفون بالرحيل هذا الصيف.

جدير بالذكر أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى خارج إيطاليا تضع اللاعب ضمن اهتماماتها للموسم المقبل، وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى.