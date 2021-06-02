شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يوافق على الاستمرار مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، على الاستمرار مع النادى الكتالونى خلال الفترة المقبلة.

وينتهى تعاقد ميسى مع برشلونة فى نهاية الموسم الجارى، وعرض النادى الكتالونى على ميسى التجديد لكنه رحل إلى بلاده للانضمام إلى معسكر منتخب التانجو من أجل الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا 2021.

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن ميسى وافق على التجديد لمدة عامين مع برشلونة، فى انتظار الاتفاق على الراتب الذى سيحصل عليه.

وفى السياق ذاته، يسعى مسؤولو نادى برشلونة لتمديد التعاقد مع الفرنسى عثمان ديمبلى، جناح الفريق، فى الفترة الجارية، والذى ينتهى تعاقده فى صيف 2022.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة يخطط لتمديد عقد ديمبلى لمدة 5 مواسم، على الرغم من أنه قبل أشهر كان قريبًا من الرحيل والنادى يستمع للعروض المقدمه له.

وأوضحت: «برشلونة أعاد اللاعب إلى دائرة اهتماماته بعد أن حصل على ثقة الرئيس خوان لابورتا، ويعتبره قطعة أساسية من مشروع برشلونة، لأنه لايزال صغيرًا فى السن (24 عامًا)، وخلال 4 سنوات مع النادى الكتالونى كان مؤثرًا فى بعض المباريات».

وشارك ديمبلى مع برشلونة فى الموسم المنقضى فى 44 مباراة وسجل 11 هدفًا، رغم أن الإصابات كانت تطارده، لكنه كان أساسيًا بالنسبة للمدرب رونالد كومان.

برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه الموسم المقبل

من ناحية أخرى، أعرب إريك جارسيا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالبارسا، عن سعادته البالغة بإتمام انتقاله إلى العملاق الكتالونى رسميًا قادمًا إليه من صفوف مانشستر سيتى.

وينتهى عقد جارسيا مع مانشستر سيتى فى 30 يونيو، واتفق مع برشلونة على الانضمام إليه مع بداية شهر يوليو المقبل ليعود إلى بيته الذى نشأ به قبل الرحيل فى عام 2017.

وتحدث جارسيا عن الانضمام إلى برشلونة لأول مرة مع قناة النادى الرسمية، وقال: «سعيد جدًا بالعودة، كنت هنا لمدة 9 سنوات (2008 إلى 2017)»، مضيفًا: «عودتى إلى برشلونة حلم لأكون قادرًا على الدفاع عن شعار النادى».

وأضاف: «أعتبر نفسى محظوظًا بالتواجد فى نادٍ مثل برشلونة يمتلك عقلية الفوز، وبالتالى أتطلع لكسب المزيد من الخبرة، ولذلك أنا سعيد بتلك الفرصة». وأكمل: «بالتأكيد مشاركتى فى الدورى الإنجليزى طورت من أدائى، خاصة مع مدرب مثل بيب جوارديولا فى مانشستر سيتى»، مضيفًا: «سأحاول مساعدة برشلونة بكل ما لدىَّ من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال المواسم المقبلة».

ويُعد جارسيا هو ثانى صفقات برشلونة خلال الميركاتو الصيفى، بعد أن تعاقد النادى مع الأرجنتينى سرجيو أجويرو، جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، فى صفقة انتقال حر.