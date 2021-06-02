شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى للتعاقد مع رافينيا دياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى ليفربول الإنجليزى لتقديم عرض للتعاقد مع البرازيلى رافينيا دياز، مهاجم فريق ليدز يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع «ليفربول إيكو» أن ليفربول يسعى للتعاقد مع رافينيا دياز، مهاجم ليدز يونايتد، في الميركاتو الصيفى، حيث إن الريدز مستعد لتقديم عرض بقيمة 32 مليون جنيه إسترلينى لإحضار النجم البرازيلى رافينيا إلى آنفيلد هذا الصيف.

وانتقل المهاجم صاحب الـ26 عاما إلى ليدز في الصيف الماضى من نادى رين الفرنسى، لكنه ارتبط بالانتقال إلى ليفربول خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسجل رافينيا في الدورى الإنجليزى الممتاز خلال الموسم المُنقضى مع ليدز يونايتد، ستة أهداف، وصنع 9 أهداف في 30 مباراة لعبها مع الفريق، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد.