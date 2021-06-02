شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نرحب بانتقال باسم مرسي إلى الزمالك بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه لا يمانع في انتقال باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت في الأيام الماضية على رغبة الزمالك، في استعادة خدمات باسم مرسي، مرة أخرى لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.

وقال بكري سليم، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «حتى هذه اللحظة لم نتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك، لضم باسم مرسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».

وأضاف: «إذا طلب الزمالك، خلال الفترة المقبلة التعاقد مع باسم مرسي، سنرحب ببيع اللاعب، ولكن بشرط أن يناسب العرض طموحات النادي المالية».

وأوضح: «باسم مرسي، من أفضل مهاجمي مصر في الوقت الحالي، وأتوقع أن ينهي مسابقة الدوري وهو هدافًا للمسابقة».

ونجح اللاعب صاحب الـ29 عامًا، في استعادة مستواه الفني هذا الموسم، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 3 غيرها.