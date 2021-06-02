شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة للتعليم يختتم بطولة التنس لطلبة المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة للتعليم بطولة التنس الافتراضية لطلبة المدارس والمخصصة للفئة العمرية 12-14 عاماً والتي نظمها في إطار تعاونه مجلس الشارقة الرياضي.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الطالب ذياب طارق البلوشي بالمركز الأول، وبالمركز الثاني الطالب جاي بهافيكباي شاه، وحل بالمركز الثالث الطالب علي اليافعي، وفي المركز الرابع جاء الطالب حمد على الهاشمي وفي المركز الخامس يرانا توني سونيل.

وأوضح محمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم أن المجلس هدف من خلال تلك البطولات الرياضية بين طلبة المدارس إلى ربط الطلبة بكافة الأشكال الرياضية لاسيما خلال فترة التعلم عن بعد.

وأشار إلى أن بطولة التنس الافتراضية خصصت فقط للفئة العمرية من الثانية عشرة وحتى الرابعة عشرة من كافة الطلبة المقيدين بالمدارس الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن البطولة تمثل أحد أوجه التعاون المشترك مع مجلس الشارقة الرياضي.