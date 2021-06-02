شكرا لقرائتكم خبر عن خلدون المبارك: نعدكم بالتعاقد مع مهاجم كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وعد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع مهاجم كبير يخلف الأسطورة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الراحل إلى برشلونة مجاناً، وقال المبارك إن سيتي لن يتوقف عن التطور بعد حصد لقب البريميرليج وأنه سيوفر المال اللازم كي يدعم المدرب جوارديولا الفريق، وأضاف: «خسرنا أسطورة مهمة في رحيل سيرجيو أجويرو، الفراغ الذي تركه كبير لكنني واثق بالعثور على المهاجم المناسب لسد الفراغ».

وتابع المبارك: «هناك مواقع أخرى في الفريق تحتاج إلى الاستثمار لكنها ليست كثيرة، الأمر لا يتعلق بعدد اللاعبين في كل موقع بل بنوعيتهم، أعتقد أن لدينا فريقاً ظاهرة فأنت لا تفوز بلقب البريميرليج وتصل إلى نهائي أوروبا إلا إن كان لديك فريق مذهل، سنجلب لاعبين مميزين في موقعين مهمين بالفريق، أحد الأشياء التي تعلمتها عبر السنين هو الحاجة إلى جلب مواهب للفريق لإنعاشه خصوصاً عندما تلعب مع الكبار وعلى أعلى مستوى، الفوز بلقب الدوري لا يجعلنا راضين ولا نتحرك، هذا واقع أكبر خطأ يمكن أن يحصل، هذا أوان بعث رسالة قوية إلى الخصوم بأن لا وقت للركون وأننا لسنا راضين بحصد لقب الدوري فقط».

وأكد المبارك أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سعيد جداً بتقدم الفريق وواثق من تحول رؤيته إلى واقع وأضاف: «أشعر بالفخر الكبير جداً لما حققه الفريق، الوصول إلى نهائي أوروبا هو قمة أداء الموسم الكروي وأعلى قمة في الساحة الرياضية العالمية، أعتقد أنه كان إنجازاً مدهشاً، قدم الفريق موسماً مميزاً من كل الجوانب لكنه أيضاً ثمرة جهود من العمل الجاد والمتواصل طوال سنوات رفع طموحات الفريق لما وصل اليه الآن وهو فريق ينافس على لقب أوروبا كل عام، لا يمكن الفوز كل سنة لكن تتواجد في المنافسة، تخسر عاماً وتفوز عاماً آخر، المسألة تتعلق بالتقدم للأمام وكلما تعرضنا لانتكاسة نعاود التجمع والعودة أقوى، أعتقد أن سجل الفريق في ال10 سنوات يمنحني ويمنح الجميع الثقة والإدراك بأننا سنعود أقوى، سنعود إلى نهائي أوروبا بنفس قوة مشاعر الحزن التي غلبت علينا عندما خسرنا هذا الموسم، هذه الألقاب ستكون دوماً محل تنافسنا وهذا وعد مني، أعرف أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فخور ورؤيته التي وضعها في 2008 وما أراده في ال10 وال12 سنة التالية تم تحقيقه، أعتقد أننا جاهزون بشكل جيد لتحقيق رؤية سموه في ال10 سنوات القادمة، أنظر للماضي بفخر وللمستقبل بحماس وأعتقد أن أسس المستقبل موجودة هنا من خلال بناء المجمع والثقة. تتواصل الرحلة ونحن نتطلع لها».

وعن المدرب جوارديولا قال: «هذه الشراكة معه رائعة، هو في البيئة المناسبة ويملك كل ما يلزم من البنية التحتية ليبدع. ثقتنا بالمدرب كبيرة وعلاقتنا به رائعة وحققنا الكثير معاً لذا أعتقد أن الشراكة ستستمر ما دام هو سعيد ونحن سعداء، أقول لمشجعي سيتي كونوا إيجابيين وواثقين واستمتعوا بهذه اللحظات».

وكشف تقرير عن قيام النجم الأرجنتيني أجويرو بإهداء تذكرة حظ ل60 فرداً في كادر سيتي للفوز بسيارة رينج روفر (40 ألف استرليني) بالإضافة إلى ساعة بقيمة 1000 إسترليني على الأقل (ماركة هبلوت وتاج هير) قبل رحيله وكتب على ظهر الساعة «جراسياس كون أجويرو» (شكراً كون أجويرو).

وفاز فرد في الكادر بالسيارة الرنج روفر فيما كشف التقرير عن تبرع النجم الأرجنتيني بمبلغ كبير مرتين في العام لصندوق مساعدة الموظفين.