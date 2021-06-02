شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يصل إلى البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصلَ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك لخوض مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستقام بنظام التجمع.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم: «جميع أعضاء وفد المنتخب العراقي خضعوا إلى مسحة (كورونا) أثناء وصولهم الى المطار، وذلك حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة هناك والتي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيدخل المنتخب العراقي نظام (الفقاعة الصحية) طيلة تواجده في البحرين».

واشار البيان إلى أن وفد المنتخب العراقي اتخذ من فندق (الدبلومات راديسون بلو) مقراً له، ومن المؤمل أن يباشر تدريباته اعتباراً من هذا اليوم الأربعاء، وذلك تحضيراً للمباريات الثلاث التي سيخوضها في البحرين أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران في هذا الشهر، في رحلة الدفاع عن صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.