شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: حالة أفشة مطمئنة.. واللاعب أجرى أشعة جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم أشعة جديدة على الكاحل للاطمئنان على حالته قبل استكمال برنامجه العلاجي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة أثبتت وجود تحسن تدريجي في حالة محمد مجدي أفشة واستجابته للعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب مطمئنة وفقًا لنتيجة الأشعة التي أجراها. ويستأنف أفشة اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته، اليوم، استعدادًا لمباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي. وخلال مران الأهلي خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال كابيللو رانجوجا، قبل أن يشاركوا في تقسيمة قوية بالكرة، شهدت مشاركة بيتسو موسيماني لاعبا ضمن التقسيمة. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.