أمير عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي عن انضمام أمير عبد العزيز للجهاز الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال المدير الفني وشارك في مران الفريق اليوم .

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي لمواجهة فريق إنبي في السادس عشر من الشهر الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وافق على قبول اعتذار أمير عزمي عن استكمال مهمته مع الفريق نظراً لظروف خاصة به متمنين له دوام التوفيق ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلي أمير عزمي مجاهد مدرب عام فريق البنك الأهلي علي المرحلة التي تولي فيها المسؤولية.

وأعلن أمير عزمى مجاهد مدرب عام فريق الكرة بنادي البنك الأهلي الاعتذار عن الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لفريق البنك الأهلي .