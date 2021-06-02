اخبار الرياضه

الأهلى يهزم الزمالك 3 - 0 ويتوج بلقب دورى الطائرة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3 - 0 ويتوج بلقب دورى الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021  بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0  فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

 

حضر اللقاء العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى و محمد سراج و محمد الدماطى و محمد الجارحى و طارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة و رئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب .

 

ونهى  فريق الأهلى  للكرة الطائرة  الدورى فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة  ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

 

 

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

 

وصل الزمالك إلى نفس نقاط الأهلى قبل القمة بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

 

و أقيم اللقاء  وسط  حضور  أسر اللاعبين من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى .

151ba5cdf2.jpg

 

a942231e60.jpg

 

f2a2787c3d.jpg

 

f8cf570e90.jpg

 

98329277ba.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا