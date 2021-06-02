شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بمدربي الصالات لتطوير اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع مدربي وإداريين أندية القسم الأول لمسابقة دوري كرة الصالات لوضع الترتيبات الخاصة بالموسم المقبل ومناقشة الاقتراحات الخاصة بتطوير اللعبة وسبل الارتقاء بها.

يستعد منتخب مصر لكرة قدم امتي العالم لكرة الصالات الذي يقام بليتوانيا في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 202 المقبل.

ووفقا للقرعة التي جرت اليوم الثلاثاء ستكون مجموعات البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى : ليتوانيا- كازاخستان- فنزويلا- كوستاريكا.

المجموعة الثانية:أوزبكستان- جواتيمالا- روسيا- مصر.

المجموعة الثالثة: تايلاند- البرتغال- المغرب- جزر سلومون.

المجموعة الرابعة: بنما- التشيك- فيتنام- البرازيل.

المجموعة الخامسة: انجولا- اليابان- باراجوي- إسبانيا.

المجموعة السادسة:الأرجنتين- الولايات المتحدة- صربيا- إيران.

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة الصالات عن الفترة السابقة، وقرر إعادة تشكيل الجهاز الفني. وتم تشكيل الجهاز الفنى الجديد لمنتخب الصالات يضم الإداري للفريق كلا من: تامر إسماعيل مديرا للمنتخب، وهشام صالح مديرًا فنيًا وسامح صالح مدربًا وعمرو سلمان إداريًا.

وتوج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التى استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجارى واختتمت فعالياتها مؤخرا.