شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن مواعيد اختبارات الناشئين الجدد فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء اختبارات جديدة لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل الموافق 6 يونيو2021 حتى الثلاثاء 8يونيو كثامن محافظة ستقام بها الاختبارات.

أضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح طارق يحيى أن الاختبارات ستجرى على ملاعب مركز شباب سموحة ومجمع البشاير ونادي الترام.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة الإسكندرية تضم كل من: هشام يكن مشرفا للجنة، وأسامة حسن وهشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا “مدربين”، ومصطفى غراب مدربا للحراس، وباسم عطا مدير شئون اللاعبين، بالإضافة إلى سيد جاد عامل مهمات، ومحمد السيد استمارات.

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا أن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.