شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يحدد 3 مطالب من لاعبي الاتحاد السكندري فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق، بتهيئة الأجواء للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في فترة التوقف التي تصل لثلاثة أسابيع، للعمل على تصحيح الأخطاء الفنية لتحقيق انطلاقة مميزة بعد استئناف الدورى بمواجهة المقاصة يوم 16 يونيو الجاري.

وأكد مصيلحي للاعبي فريقه، ضرورة بث روح من التنافس داخل الفريق للحصول على مكانة في تشكيل الاتحاد، وهو ما يرتقي بالمستوى الفني والبدني للاعبين، خاصة في ظل فترة توقف طويلة نوعا ما، يمكن فيها للجهاز الفني إعادة الحسابات حول بعض المراكز.

وحث رئيس نادي الاتحاد السكندري الفريق على وضع الدعم الجماهيري أمام أعينهم قبل الدعم الإداري للنادي، موضحا أن جماهير زعيم الثغر مساندة منذ بداية الموسم، وترغب في مكانة بين الكبار في المربع الذهبي لضمان فرصة للمشاركة بالبطولات الأفريقية هذا الموسم.

وجاءت توجيهات مصيلحي بعدما بات الفريق قريبا للغاية من المربع الذهبي هذا الموسم، وهو الأمل الذي يتبقى للفريق بعد الخروج المخيب من بطولة كأس مصر، على يد وادي دجلة من دور الستة عشر للمسابقة.

ويحصل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، ولاعبي الفريق، الاسبوع المقبل، على الجرعة الاولى من لقاح كورنا، في أحد المركز المخصصة للقاحات من وزارة الصحة بالإسكندرية.

وبدا النادي السكندري في اتخاذ جميع الاجراءات لحصول جميع اللاعبين على المصل، للوقاية من انتشار الفيروس.