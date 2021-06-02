شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعود لاعبا مع الأهلى .. و هاني وأفشة فى التليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص موسيماني على الاطمئنان على اللاعب وإسداء بعض التعليمات الخاصة للاعب قبل انطلاق التقسيمة التي جرت في ختام فقرات المران.



موسيمانى

ويخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، وذلك في إطار التحضير لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه. وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تقسيمة قوية، على هامش المران الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص خلاله على إجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع، في بداية الاستعداد لخوض الأهلي مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي مشاركة بيتسو موسيماني، لاعبًا ضمن فقرات التقسيمة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع طبيب الفريق أحمد أبو عبلة، للاطمئان على حالة ثنائي الفريق المصاب محمد هاني ومحمد مجدي أفشة. وحرص مدير الكرة بالنادي على الاطمئنان على حالة الثنائي بعد بدء تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهما، وكان الثنائي قد بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابات التي تعرضا لها خلال مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.