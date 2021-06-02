شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال عبد الحفيظ إن الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 من شهر يونيو الجاري، وفقًا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 19 يوينو.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.