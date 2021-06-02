شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع بادجي لمناقشته في العروض المقدمة له وتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مسئولو النادي الأهلي التواصل مع السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمنتهية إعارته إلى أنقرة جوجو التركي، لبحث مستقبله مع النادي، لاسيما مع صعوبة عودته للأهلي في الصيف القادم في ظل تحفظ بيتسو موسيمني المدير الفني على عودة اللاعب في الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلي تحديد مصير بادجي من مناقشته في العروض التي يمتلكها اللاعب أو العروض التي تصل النادي عن طريق وكلاء اللاعبين بشأن تسويقه في أندية خارجية، أو فسخ عقد اللاعب بالتراضي حال عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين في الصيف القادم وكلها سيناريوهات مطروحة بشأن مصير المهاجم السنغالي.

وبات هناك صعوبة في بيع بادجي إلى أنقرة التركي وتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب مع النادي التركي بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية التركي، وعدم قدرته على تحمل المبلغ المحدد لشراء بادجي بشكل نهائي.

ويسابق مسئولو الأهلي الزمن لتسويق بادجي قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا لاسيما مع رغبة اللاعب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية مع صعوبة الحصول على فرصة بالأهلي، من أجل تحقيق استفادة مالية بعدما تكبدت خزينة النادي مبلغ مليون دولار للتعاقد معه بخلاف 700 ألف دولار راتب شهري.