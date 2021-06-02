شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ في دجلة لحسم مصير الجهاز الفني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادي وادي دجلة اجتماع طارئ الأن بمقر النادي مع فريق الكرة لحسم مصير الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الباقي جمال، سواء باسناد المهمة له بشكل رسمي، أو تعيينه لفترة مؤقته، حيث تولى جمال المهمة بشكل مؤقت خلفا للتشيلي ماريو سالاس، والذي قرر النادي رحيله قبيل ساعات من مباراة المصري الأخيرة.

ويتطرق الاجتماع المنعقد حاليا، لبعض القرارات الخاصة بفريق الكرة، ومنها اعلان محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة، والذي انفرد به الخليج 365 قبل قليل.

ويناقش الاجتماع خارطة الطريق للفترة المقبلة والتي يسعى خلالها دجلة للخروج من النفق المظلم والهروب من شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق منذ بداية الموسم، حيث يقبع الفريق في المركز قبل الأخيرة برصيد 19 نقطة.

وقرر مسئولو نادى وادى دجلة، اليوم الأربعاء، تعيين محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة فى الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة عبد الباقي جمال الذى تولى المسئولية خلفا للمدير الفنى التشيلى ماريو سالاس.

ويتولى عبد المنصف المسئولية كقائم بأعمال مدير الكرة بنادى دجلة، بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار فى ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين فى الفترة الصعبة التى يعيشها الفريق محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.

وواصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، فى مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبت على فريقه فى وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدورى هذا الموسم.