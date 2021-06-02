شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة صحاب تجمع الفرعون محمد صلاح مع عمر جابر ودونجا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له من زيارته الحالية لمصر، وهو يتوسط فيها النجم عمر جابر واللاعب دونجا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، واكتفي بعد إضافة تعليق.

وتأتى تلك الصورة بعد ساعات من تواجد الفرعون المصري وسط كلاً من محمود حسن تريزيجيه لاعب نادى أستون فيلا، وحسام غالى لاعب النادى الأهلى السابق، ومحمد هانى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم في القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يتواجد في قائمة أفضل 10 هدافين في البطولات الخمس الكبرى تسجيلاً للأهداف في الدوري والبطولات القارية الكبرى سواء أبطال أوروبا او الدوري الأوروبي وفق الإحصائية الصادرة عن شبكة "سكاواكا العالمية" المتخصصة في أرقام اللاعبين ومختلف دوريات العالم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 28 هدفاً بواقع 22 في بطولة الدوري الإنجليزي حيث حصد بها وصافة ترتيب هدافي البريميرليج بالإضافة الى 6 أهداف في دوري ابطال أوروبا مع فريقه.



محمد صلاح وعمر جابر ودونجا

فيما تصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بواقع 41 هدفاً في الدوري الألماني "البوندزليجا" و5 اهداف في دوري أبطال أوروبا.

فيما جاء نجم بوروسيا دورتموند ايرلينج هالاند في المركز الثاني والوصافة بواقع 37 هدفاً بواقع 27 هدفاً في البوندزليجا، و10 في دوري أبطال أوروبا.

وحل ثالثا النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بواقع 35 هدفاً بالتساوي مع ليونيل ميسي الذي تقاسم معه نفس الترتيب.