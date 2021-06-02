طبيب الأهلي: حالة أفشة مطمئنة.. واستجابته للعلاج سريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي أن حالة اللاعب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق مطمئنة، مع زيادة احتمالات عودته في الموعد المحدد سلفاً.

وتعرض أفشة لإصابة في الرباط الداخلي للكاحل، ليخضع لبرنامج علاجي وتأهيل قبل العودة من جديد للمشاركة في تدريبات الفريق أملاً في اللحاق بمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي :"الأشعة أثبتت تحسن تدريجي في حالة أفشة، واللاعب يستجيب بسرعة للعلاج الطبيعي".

ويواصل أفشة تنفيذ برنامجه العلاجي الذي وضعه له الجهاز الطبي من أجل التخلص من الآلام التي تلاحقه بعد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وكان أفشة قد أصيب في أخر ظهور للنادي الأهلي في مباراة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي الذي توج به المارد الأحمر للمرة السابعة في تاريخه.