"موسيماني يشارك".. كواليس مران الأهلي استعداداً للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل النادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق أجرى تقسيمة قوية، على هامش المران الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع.

وشهد مران الأهلي مشاركة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لاعبًا ضمن فقرات التقسيمة.

وعقد بيتسو موسيماني جلسة مع كريم نيدفيد لاعب الفريق على هامش المران من أجل الاطمئنان على اللاعب وإسداء بعض التعليمات الخاصة للاعب قبل انطلاق التقسيمة التي جرت في ختام فقرات المران.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب الأحمال اللاعبين في تدريبات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي، وأدى اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب وفقرات بدنية متنوعة بالكرة.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بعقد جلسة مع طبيب الفريق أحمد أبو عبلة، للاطمئان على حالة ثنائي الفريق المصاب محمد هاني ومحمد مجدي أفشة.

وحرص مدير الكرة بالنادي على الاطمئنان على حالة الثنائي بعد بدء تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهما.