تقارير تركية: كوكا دخل دائرة اهتمامات بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش بطل الدوري المحلي يفكر في التعاقد مع أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس ومنتخب مصر من أجل دعم الهجوم في مشواره بدوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال موقع "ايه سبور" التركي أن بشكتاش المهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط اليوناني لأولمبياكوس كوستاس فورتونيس بات مهتمًا بلاعب أخر في صفوف الفريق وهو المهاجم المصري.

وضمن بشكتاش التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما توج بلقب الدوري التركي، الأمر الذي يدفع النادي لدعم صفوف الفريق.

وأوضح التقرير أن خسارة المهاجم البرازيلي سواريس بعد منافسة عليه من نادي أولمبياكوس، وتفضيله في النهاية للاعب اليوناني جعل الفريق يقبل على إمكانية التعاقد مع مهاجم منتخب مصر.

ويدرس بشكتاش في الوقت الحالي إمكانية التعاقد مع كوكا والإضافة التي يستطيع أن يحققها للفريق.

وبرز كوكا مع أولمبياكوس الموسم الماضي واستطاع أن يسجل 15 هدفًا ويصنع 6 خلال 39 مباراة بين أساسي واحتياطي.