اخبار الرياضه

الأهلي يواجه الشرق للتأمين ودياً الخميس استعدادا للترجي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يخوض النادي الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا