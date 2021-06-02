الأهلي يواجه الشرق للتأمين ودياً الخميس استعدادا للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يخوض النادي الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.