تعرف مع موقع الخليج 365 على سجل الهدافيين التاريخيين لبطولات كأس أمم أوروبا “اليورو”، وذلك قبل انطلاق النسخة السادسة عشر للبطولة القارية، والتي ستحتضن فعاليتها 12 مدينة في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

يتصدر أسطورة فرنسا “ميشيل بلاتيني” صادرة ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا برصيد 9 أهداف سجلهم خلال 5 مباريات فقط، ويتساوي معه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنفس رصيد الأهداف لكن بعدد مباريات أكثر، وأمام الدون فرصة التسجيل فى يورو 2020، والتربع على عرش هدافي البطولة.

تألق “ميشيل بلاتيني” في كأس الأمم الأوروبيةعام 1984، حيث حصل الفريق الفرنسي على الكأس، وأحرز بلاتيني أهدافاً في جميع المباريات التي لعبها مع منتخب بلاده في الكأس، ليحقق رقماً قياسياً في بطولة أوروبا لم يحققه أي لاعب الاطلاق وهو إحراز 9 أهداف في بطولة واحدة من بطولات الأمم الأوروبية.

ثم جاء النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الهداف التاريخي لمنتخب بلاده. والذي سجل هدفه الدولي الأول في بطولة أمم أوروبا عام 2004، وساعد البرتغال في الوصول إلى نهائي البطولة، وتولى قيادة منتخب بلاده عام 2008، مما أدى إلى فوز البرتغال لأول مرة فى تاريخها ببطولة أمم أوروبا 2016، وسجل رونالدو 9 أهداف فى اليورو من 21 مشاركة مع منتخب بلاده.

ويأتي فى المركز الثاني بترتيب هدافي كأس أمم أوروبا أسطورة انجلترا “آلان شيرار” برصيد 7 أهداف من 9 مشاركات مع المنتخب الانجليزي.

ويتشارك المركز الثالث كل من لاعب منتخب فرنسا “أنطوان جريزمان” ولاعبي منتخب هولندا “رود فان نيستلروي” “وباتريك كلايفرت”، برصيد 6 أهداف لكل لاعب، بواقع عدد مشاركات (7، 8، 9) مباريات لكل لاعب على الترتيب.

وفى المركز الرابع يأتي المهاجم الانجليزي “واين روني” برصيد 6 أهداف بعدد مشاركات وصل الى 10 مباريات مع منتخب انجلترا، ثم مهاجم منتخب فرنسا “تيري هنري” بواقع تسجيل 6 أهداف فى 11 مباراة، ثم نجم المنتخب السويدي “زلاتان ابراهيموفيتش” بواقع تسجيل 6 أهداف فى 13 مباراة، ومن بعده مهاجم منتخب البرتغال “نونو جوميش” بنفس الرصيد 6 أهداف ولكن من عدد مشاركات وصل الى 14 مباراة مع منتخب بلاده.

اليورو | سجل الهدافين التاريخيين لبطولات كأس أمم أوروبا