مباراة الترجي نقطة مفصلية في مستقبل موسيماني مع الاهلي

اشترطت لجنة التخطيط في النادي الاهلي المصري برئاسة “محسن صالح” على المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” تحقيق الفوز في مباراة الترجي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الشهر، إذا ما أراد الاستمرار في تدريب الفريق لمواسم قادمة.

وسيحل الاهلي ضيفًا على الترجي الرياضي التونسي في الملعب الأولمبي برداس يوم 19 يونيو الجاري لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 26 يونيو.

وكرر الاهلي فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي للموسم الثاني على التوالي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنفس نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2/صفر و1/1.

وانتظرت إدارة الاهلي حتى انتهاء مباراة كأس السوبر الأفريقي التي انتهت بفوز الفريق على نهضة بركان المغربي 2/صفر نهاية الشهر الماضي لفتح ملف تمديد عقد موسيماني، لكن لن يجد جديد في اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية مع مجلس الإدارة قبل مباراتي الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وبحسب صحيفة المصري اليوم “استقر الرأي داخل النادي الاهلي على استمرار بيتسو موسيماني بعد نجاحه في العديد من الاختبارات، من بينها التعامل باحترافية عالية مع الظروف الصعبة التي مر بها الفريق فيما يخص ضغط المباريات والإصابات المتكررة”.

وأضاف نفس المصدر “المدرب نجح في مونديال الأندية الأخيرة في قطر، وحصل على المركز الثالث وفاز بكأس السوبر الأفريقي، ومحمود الخطيب سوف يحضر جلسة خاصة مع موسيماني لمناقشة شروط تجديد العقد، لكن لجنة التخطيط نصحته بأهمية إعارة المهاجم الكونجولي والتر بواليا إلى الجونة في الميركاتو الصيفي 2021 بعدما طلب الجونة استعادة اللاعب بطريقة ما بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي مؤخرًا”.