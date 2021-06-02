مشاهدة البث المباشر لـ مباراة فرنسا وويلز فى تحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة فرنسا وويلز فى تحضيرات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021.

يستضيف منتخب فرنسا نظيره المنتخب الويلزي على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس، فى مباراة ودية استعداداً لأنطلاق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب فرنسا في مجموعة نارية مع منتخبات (ألمانيا والبرتغال والمجر) وهو ما يجعل المسئولة أكثر صعوبة على المدرب “ديديه ديشامب” حامل اللقب بالإضافة إلى كأس العالم والذي يأمل أن تستمر مسيرة إنجازاته مع منتخب بلاده.

ويرفع المنتخب الفرنسي شعار “لا بديل عن الفوز” في اللقاءين الوديين قبل انطلاق اليورو أمام منتخبي ويلز ثم بلغاريا لا سيما أنه في افتتاح دور المجموعات ينتظر منتخب الديوك موقعة صعبة مع المنتخب الألماني، وسيعتمد “ديشامب” على نجمه كريم بنزيما الذي عاد إلى قائمة فرنسا بعد غياب طويل لخلافات شخصية وعائلية داخل المنتخب.

على الجانب الآخر يعتمد المنتخب الويلزي في المقام الأول على تألق “جاريث بيل” قائد الفريق والذي يعد الأمل في تحقيق الفوز على فرنسا لا سيما أن ويلز تبحث عن تكرار إنجاز يورو 2016 في اليورو القادمة مع تولي الأسطورة “ريان جيجز” تدريب المنتخب وضم آرون رامسي وبيل أصحاب الخبرة الطويلة إلى قائمة المنتخب.

ويقع منتخب ويلز فى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” ضمن المجموعة الأولي والقوية التي تضم منتخبات (تركيا – سويسرا – ايطاليا)، ويخوض المنتخب الويلزي لقاء ودي آخر أمام منتخب ألبانيا يوم 6 يونيو الجاري قبل لقاءه الرسمي الأول أمام منتخب سويسرا يوم 12 يونيو الجاري.

تاريخ مواجهات فرنسا وويلز

ألتقي منتخب فرنسا بنظيره الويلزي فى مناسبتين وديتين، المواجهة الأولي كانت عام 1953، وانتهت بفوز الديوك بنتيجة 6-2.

وفى اللقاء الثاني الودي أيضاً حقق المنتخب الفرنسي الفوز على المنتخب الويلزي بنتيجة 2-صفر فى المباراة التي اقيمت فى باريس عام 2017.

البث المباشر لـ مباراة فرنسا وويلز

تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وويلز فى تمام الساعة 21:05 بتوقيت مصر، 22:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت جرينتش، على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية.

تنقل مباراة فرنسا وويلز فى تحضيرات يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل ايضا على قناة بي إن سبورت كونكت، وقناة سكاي سبورت.