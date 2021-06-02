مشاهدة البث المباشر لـ مباراة انجلترا والنمسا في تحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة انجلترا والنمسا في تحضيرات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021.

تتصاعد الاستعدادات لبطولة يورو 2020، حيث يواجه منتخب انجلترا نظيره منتخب النمسا، وستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يلعب فيها الأسود الثلاثة على ملعب ريفرسايد بمدينة ميدلزبره.

ولعب منتخب انجلترا لأول مرة على هذا الملعب في عام 2003، وقلب تأخره وقتها أمام سلوفاكيا لينتصر بنتيجة (2-1)، وسيسعى جاريث ساوثجيت إلى اختبار أكبر عدد من اللاعبين خلال مواجهة اليوم، وأيضًا المباراة القادمة، قبل أن يبدء منافسات بطولة يورو 2020.

وتضم مجموعة انجلترا في يورو 2020، منتخبات “كرواتيا، اسكتلندا، والتشيك”، وسيبدء الأسود الثلاثة بمواجهة وصيف بطل العالم 2018 في الجولة الأولى يوم الأحد 13 يونيو الجاري.

في المقابل، يشارك منتخب النمسا أيضًا في بطولة يورو 2020، وليس من المرجح خسارتهم بسهولة اليوم أمام انجلترا، حيث فازوا بثماني مواجهات ودية من عشرة مواجهات سابقة، وخسروا مرتين فقط.

وفي سبعة من تلك المواجهات الثمانية سجل منتخب النمسا أكثر من هدفين، وأثبتوا خطورتهم على المدى البعيد في المباراة، حيث تم تسجيل سبعة من أهدافهم التسعة الأخيرة بعد الدقيقة 60 من زمان المواجهة.

ويلعب منتخب النمسا مباراته الأولى في يورو 2020، أمام مقدونيا الشمالية يوم الأحد 13 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، التي تضم هولندا وتركيا.

البث المباشر لـ مباراة انجلترا والنمسا

ينقل البث المباشر لمباراة انجلترا والنمسا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تذاع على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية.

يدير مواجهة انجلترا والنمسا الحكم البلجيكي “لورانس فيسر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.